В день матча Россия-Бразилия МЦК изменит режим работы

В день матча Россия-Бразилия, который пройдет 23 марта на стадионе «Лужники», Московское центральное кольцо изменит режим работы.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе Московской железной дороги, чтобы с комфортом вывезти всех болельщиков, с 16 до 23 часов поезда будут ходить с интервалом часа пик — раз в пять минут. С 17:00 до 19:00 станция будет работать только «на выход», а вечером с 21:00 до 23:00 только на вход, турникеты откроют, как в прошлом году после матчей Кубка Конфедерации.

Напомним, вчера также для удобства болельщиков открыли после реконструкции южный вестибюль станции «Спортивная» Сокольнической ветки метро. А станция «Лужники» будет работать на вход и выход с открытыми турникетами.

Кроме того, в Хамовниках в течение трех дней будут действовать значительные ограничения на дорогах.

Матч Россия-Бразилия считается пробным для обкатки всех транспортных схем к чемпионату мира по футболу. В Лужниках пройдет несколько значимых матчей.