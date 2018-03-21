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Объявлены финалисты конкурса «Голос» в МФЮА
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Объявлены финалисты конкурса «Голос» в МФЮА 

Коньково 4 часа назад
Фото: Коньково
16 марта состоялся второй этап вокального конкурса «Голос МФЮА». Участники поразили зрителей и жюри яркими образами и своими вокальными талантами. В этом этапе определили финалистов конкурса, которые сразятся на звание «главного голоса МФЮА» в мае.
Яркий, экспрессивный дуэт Алины Шагаевой и Ксении Трюхан с песней «Индиго», романтичное сочетание мужского и женского вокала в номере Инессы Трифан и Карена Starman, нежное выступление Екатерины Габовой и Марии Городской с невероятно красивым танцевальным сопровождением и уверенное, буквально взорвавшее зал выступление Александры Лобановой запомнятся зрителям надолго.
Посовещавшись, жюри определило финалистов, которые продолжат штурмовать музыкальный Олимп в третьем этапе конкурса. Ими стали: Ксения Трюхан, Инесса Трифан, Екатерина Габова, Александра Лобанова. Также в финал прошла Алина Шагаева — ее выбрали зрители онлайн-голосованием прямо во время мероприятия.
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