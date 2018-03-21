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Часы обратного отсчета до ЧМ по футболу запустят в центре в Новосибирске
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Часы обратного отсчета до ЧМ по футболу запустят в центре в Новосибирске 

АиФ-Новосибирск 4 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Часы, которые будут отсчитывать время до Чемпионата мира по футболу-2018 установят на площади Ленина. Торжественное открытие запланировано на 24 марта, начало в 14:00. Церемония пройдет при участии почетных гостей, среди которых — государственные и общественные деятели, футбольные функционеры.
Как сообщает пресс-служба компании BUD Alcohol Free, официального спонсора чемпионата, в день запуска Часов на площади Ленина для жителей и гостей города будет организовано специальное интерактивное пространство, оформленное в индустриальном стиле. Для гостей праздника планируется угощение и музыкальная программа. Кстати, до начала официальной церемонии пройдет флешмоб с участием горожан: будет развернут огромный флаг, посвященный запуску Часов в Новосибирске. Футбольный праздник организуют при поддержке мэрии Новосибирска.
Чемпионат мира по футболу -2018 стартует 14 июня и продлится месяц. Кстати, первые Часы обратного отсчета были запущены в 2015 году в Москве «Организационным комитетом „Россия-2018“.
В Новосибирске часы обратного отчета устанавливали также перед Олимпиадой в Сочи. Это было в феврале 2013 года, за год до начала зимних Олимпийских игр. Часы были установлены на пл. Ленина.
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