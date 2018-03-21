Хасанби Биджиев: Хиддинк следит за успехами курского «Авангарда»

«Прежде всего, это тщательная подготовка. Хорошо подготовились к матчу 1/8 финала с ЦСКА. У ребят был хороший настрой, была хорошая мотивация, хотели проявить себя в матче с действующим чемпионом. Удалось осуществить всё задуманное и полностью реализовать план на игру. Далее стояла задача попасть в 1/4 финала. Был сложный цикл из трёх матчей — гостевая игра против „Оренбурга“ и две подряд гостевых встречи с „Тамбовом“. Два раза играть с одной командой непросто. Ребята работали слаженно, вместе и с хорошим настроем. Всё в итоге и дало результат. К матчу с „Амкаром“ готовились целенаправленно, практически в течение всего подготовительного периода. Рад, что общие усилия клуба и команды увенчались успехом.

От титулов никто просто так не отказывается, они нужны всем. Может быть, те, кто имеют обойму, позволяющую играть на три фронта, могут играть в кубке вторым составом. Но не всегда второй состав обеспечивает проход дальше.

Возьмите тот же матч »Зенит» — «Динамо Спб». У «Зенита» два равноценных состава, но это им не помогло. ЦСКА с нами играл не вторым составом. Говорят, что там 60-70% — дети. Но вы посмотрите — это даже не юноши и не молодежный состав, а те, кто регулярно выходили и выходят в основе. Тот же Кучаев регулярно играет в Лиге чемпионов. Не думаю, что какая-то несерьёзность присутствует. ФНЛ очень выросла за последние лет десять.