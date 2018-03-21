Ушёл из жизни армянский баскетболист Арменак Алачачян

На 87-м году жизни скончался Арменак Алачачян — самый титулованный баскетболист Армении, сообщает национальная федерация баскетбола.

Баскетболист, родившийся 25 декабря 1930 года в египетской Александрии, с 1947 года переехал в Ереван и выступал в составе ФИМА, с 1954 года играл за казахский «Буревестник», с 1958 года — за московский ЦСКА.

В составе сборной СССР Арменак Алачачян выигрывал чемпионат Европы 1953, 1961, 1963 и 1965 годов. В 1964 году баскетболист стал вице-чемпионом Олимпийский игр в составе сборной СССР.