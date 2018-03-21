Ещё
Ушёл из жизни армянский баскетболист Арменак Алачачян
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ушёл из жизни армянский баскетболист Арменак Алачачян 

Чемпионат.com 4 часа назад
На 87-м году жизни скончался Арменак Алачачян — самый титулованный баскетболист Армении, сообщает национальная федерация баскетбола.
Баскетболист, родившийся 25 декабря 1930 года в египетской Александрии, с 1947 года переехал в Ереван и выступал в составе ФИМА, с 1954 года играл за казахский «Буревестник», с 1958 года — за московский ЦСКА.
В составе сборной СССР Арменак Алачачян выигрывал чемпионат Европы 1953, 1961, 1963 и 1965 годов. В 1964 году баскетболист стал вице-чемпионом Олимпийский игр в составе сборной СССР.
Чемпионат.com: последние новости
Какой из тандемов игрок – тренер добился наибольшего успеха в последнее время? «Фонбет» приглашает на решающие матчи Евролиги Анализ готовности сборной России к матчам с Бразилией и Францией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитовой отказали в новых рекордах53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой83
Названы самые высокооплачиваемые футболисты России19
Журова отреагировала на бойкот ЧМ-20185
WADA назвало два последних условия для России20
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение