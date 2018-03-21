Промоутер солидарен с Джошуа: Никаких битв взглядов с Уайлдером

Как мы сообщали ранее, чемпион WBA Super, IBF, IBO в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Энтони Джошуа (20-0, 20 КО), которому 31 марта в Кардиффе (Великобритания) предстоит объединительный бой с чемпионом WBO Джозефом Паркером (25-0, 18 КО), не желает по окончанию боя видеть в ринге чемпиона WBC Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО). Уайлдер считает, что его появление в ринге пойдёт на пользу раскрутке возможного боя. По мнению Джошуа, битва взглядов между ним и Уайлдером будет актуальна только после подписания контракта на поединок.

С подопечным согласен промоутер Эдди Херн : «Джошуа не из тех парней, кому нравится весь этот шум вокруг боя. С него получится отличный бизнесмен. Если бой точно состоится, тогда никаких проблем — мы можем сделать битву взглядов. Я слышал, Уайлдер хочет выйти в ринг. Но пока контракт не подписан, делать ему в ринге нечего. Это ведь не цирк. Уайлдер может появиться в рингсайде, парни могут покричать что-то там в адрес друг друга. Но не более того».

«Всё просто: хочешь раскрутить бой — подпиши сперва контракт, — суров, но справедлив Херн. — Нам предстоит важнейший поединок в карьере Джошуа. В случае победы к нему в ринг выйдут родственники, но не Уайлдер. Джошуа не собирается участвовать в битве взглядов после тяжёлого поединка с Паркером».

«Но это не значит, что я против того, чтобы Уайлдер прилетел в Великобританию, — утверждает Херн. — Если он прилетит, к нему и так будет повышенный интерес. Он в любом случае повысит свою узнаваемость. Он может поболтать с болельщиками и СМИ. Его тысячу раз спросят о поединке с Джошуа, и он сможет ответить всё, что ни пожелает».

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