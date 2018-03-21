Допинг-офицер нарушил распорядок сборной России по футболу

График тренировочного процесса национальной сборной России по футболу в среду претерпел кардинальные изменения из-за затянувшейся процедуры допинг-контроля.

Подопечные Станислава Черчесова 21 марта должны были начать тренировочные занятие на поле «Арены Химки» в 11:30 по московскому времени, однако занятия были перенесены по вине допинг-офицера.

Тот прибыл в расположение команды в 6:30 утра для взятия проб мочи и крови. Учитывая то, что инспектор приехал всего один, процедура затянулась более чем на пять часов.

"Это нарушило распорядок дня и внесло коррективы в тренировочный процесс, в том числе для футболистов имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе. Отъезд на тренировку перенесен на более позднее время", — информирует официальный

Twitter

национальной команды.

В итоге команда выехала на тренировку в Химки только в полдень. При этом трех футболистов оставили в Новогорске в распоряжении допинг-офицера.

Напомним, что сборная России на базе в Новогорске готовится к контрольному матчу с Бразилией, который состоится 23 марта в «Лужниках».