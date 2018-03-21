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В Саранске началось обучение волонтеров на ЧМ-2018
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В Саранске началось обучение волонтеров на ЧМ-2018 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Во вторник в Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева началось обучение волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года, в рамках которого более 3 тысяч добровольцев оргкомитета «Россия-2018» и центра подготовки городских волонтеров пройдут общий тренинг, сообщает пресс-служба университета.
Волонтерам предстоит узнать не только об истории чемпионатов мира по футболу прошлых лет и особенностях функциональных направлений, но и осмотреть основные объекты городской инфраструктуры, на которых они будут задействованы.
Программа обучения состоит из трех этапов — общего, функционального и объектового. Два последних будут проходить с мая по июнь, непосредственно перед началом турнира. Общее обучение пройдет в Саранске 20-22 марта и 2-4 апреля. Иногородние и иностранные добровольцы смогут пройти обучение дистанционно.
В первый день тренинга был запущен проект «Стикерпаки „Твой Чемпионат“: волонтеры из Калининграда представили тематический набор стикеров для мессенджера Telegram, состоящий из изображений добровольцев, игровых моментов и всех 12 стадионов в городах — организаторах ЧМ-2018. Волонтерский центр Саранска в свою очередь дополнил проект, выпустив стикерпаки „Волонтеры-2018“, которые отражают эмоции, функциональные направления и гостеприимство волонтеров.
Вскоре наборы будут доступны для скачивания всем любителям футбола.
Волонтерская кампания ЧМ-2018 оказалась рекордной в истории мундиалей по числу заявок от кандидатов: стать добровольцами захотели 176 870 человек.
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