Помогите лайками: три сексуальных екатеринбурженки борются за звание «Краса футбола»

Три красотки из Екатеринбурга претендуют на звание «Краса футбола». Этот конкурс решили провести перед чемпионатом мира, который этим летом пройдёт в России. Среди прочих его поддерживает и Российский футбольный союз

На первом этапе жюри отобрало сотню самых красивых девушек, которые либо сами играют в футбол, либо болеют за какую-то из команд. В этот список попали и три участницы из Екатеринбурга.

«С самого раннего детства начала смотреть футбол с дедушкой (мы болели по принципу «за тех, кто выиграет»), с 2012 года болею за команду «Урал» и хожу на все игры. Являюсь Мисс ФК «Урал» и «Суперболельщиком» на чемпионате мира от города Екатеринбурга», — рассказала Мария о себе на сайте конкурса.

И действительно, самая красивая болельщица «Урала» ходит на все матчи команды. Даже в те дни, когда на улице очень холодно.

Ещё одна участница из Екатеринбурга — Инна Бородина . О себе она рассказала, что работает телеведущей, у неё есть победа в номинации «Леди России Обаяние 2012», а также в конкурсе «Киномисс».

Третья участница — Наталья Самохина — довольно коротко описала себя: «Я блондинка с голубыми глазами и без вредных привычек. Люблю активный образ жизни».

До 1 апреля будет идти интернет-голосование, а в финал попадут лишь десять девушек. Пока все екатеринбурженки находятся за пределами десятки, но до конца марта нашим девушкам ещё можно успеть помочь — для этого надо лишь поставить им лайки на сайте конкурса.