«Амкар» сможет сыграть с «Локомотивом» в Хабаровске в двух случаях

У «Амкара» должна быть веская причина на то, чтобы клуб провёл 31 марта домашний матч 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом» в Хабаровске, а не на запасном заявленном стадионе.

В качестве запасной арены у «Амкара» заявлен стадион «Нефтяник» в Уфе. Одной из веских причин будет считаться отказ «Уфы» предоставить стадион, сославшись на большую нагрузку на поле. 1 апреля «Уфа» примет на «Нефтянике» «Зенит» . По информации «Чемпионата» руководство уфимского клуба не видит никаких препятствий и готово предоставить «Амкару» поле 31 марта.

Второй веской причиной может стать отказ МВД Уфы в том случае, если ведомство не сможет обеспечить безопасность на двух играх подряд. Однако в 22 туре РФПЛ уже произошла подобная ситуация: 9 марта матч провёл «Амкар», а на следующий день сыграла «Уфа». МВД Уфы смогло обеспечить безопасность на двух встречах.