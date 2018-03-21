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«Амкар» сможет сыграть с «Локомотивом» в Хабаровске в двух случаях
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«Амкар» сможет сыграть с «Локомотивом» в Хабаровске в двух случаях 

Чемпионат.com 10 часов назад
Фото: АиФ Пермь
У «Амкара» должна быть веская причина на то, чтобы клуб провёл 31 марта домашний матч 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом» в Хабаровске, а не на запасном заявленном стадионе.
В качестве запасной арены у «Амкара» заявлен стадион «Нефтяник» в Уфе. Одной из веских причин будет считаться отказ «Уфы» предоставить стадион, сославшись на большую нагрузку на поле. 1 апреля «Уфа» примет на «Нефтянике» «Зенит». По информации «Чемпионата» руководство уфимского клуба не видит никаких препятствий и готово предоставить «Амкару» поле 31 марта.
Второй веской причиной может стать отказ МВД Уфы в том случае, если ведомство не сможет обеспечить безопасность на двух играх подряд. Однако в 22 туре РФПЛ уже произошла подобная ситуация: 9 марта матч провёл «Амкар», а на следующий день сыграла «Уфа». МВД Уфы смогло обеспечить безопасность на двух встречах.
Ранее исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов сообщил, что клуб хочет сыграть матч с «Локомотивом» на своём поле, однако, если это будет невозможно, проведение встречи в Хабаровске тоже является вариантом.
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