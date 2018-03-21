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Нижегородская область ожидает, что в 2018 году турпоток в регион превысит 2 млн человек
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Нижегородская область ожидает, что в 2018 году турпоток в регион превысит 2 млн человек 

ТАСС 4 часа назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 марта. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области прогнозирует рост турпотока в регион в 2018 году: ожидается, что область посетят свыше 2 млн туристов, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального правительства.
"Мы рассчитываем, что чемпионат мира [по футболу, который пройдет в том числе в Нижнем Новгороде] станет отправной точкой развития туризма. По итогам прошлого года туристско-экскурсионный поток в регион составил 1,9 млн человек. Мы уверены, что в 2018 году этот показатель превысит 2 млн человек", — приводит пресс-служба слова врио замгубернатора региона Дмитрия Сватковского.
Он отметил, что в региональном оргкомитете ЧМ-2018, который возглавляет врио главы области Глеб Никитин, подготовку к турниру считают одной из приоритетных задач правительства региона. «Здесь самое главное — обеспечить комфорт и безопасность как нижегородцев, так и приезжих гостей», — подчеркнул Сватковский.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Нижнем Новгороде состоятся четыре матча группового этапа: Швеция — Южная Корея (18 июня), Аргентина — Хорватия (21 июня), Англия — Панама (24 июня), Швейцария — Коста-Рика (27 июня). Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал. Ранее сообщалось, что на первый матч турнира между сборными Швеции и Южной Кореи в Нижнем Новгороде ожидается приезд около 4 тыс. болельщиков только из Швеции.
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