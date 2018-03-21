Вячеслав Колосков: «Допинг-офицер не виноват, что футболисты сборной России уже шесть часов сдают анализы»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил уверенность, что сборную России перед и в ходе чемпионата мира-2018 будут проверять на допинг ровно также, как и других участников. В то же время функционер призвал не паниковать из-за визита допинг-офицера в расположение национальной команды, которая готовится ко контрольным матчам с Бразилией (23 марта, Москва) и Францией (27 марта, Санкт-Петербург).

— Проверять будут не только нашу сборную, но и все команды, — сказал Колосков. — не думаю, что нашу сборную будут проверять чаще других. У нас нет тяжелой биографии в этом вопросе, как показала практика последних десятилетий, наши футболисты все чистые. Поэтому, убежден, что дополнительного надзора или каких-то дополнительных проб не будет.

— Но сегодня команда уже шесть часов сдает тесты. Это сильно сказывается на подготовке команды?

— Время зависит не от допинг-офицера, а от тех, кто сдает анализы. У одних получается сдать их сразу, другим приходится полдня сидеть и ждать. Тут ничего не поделаешь, такова специфика организмов отдельных футболистов. Уверен, у допинг-офицера не стоит задача сорвать тренировку. Так что это естественный процесс, нужно быть к нему готовыми всегда. Вы помните и «Ростов» в полном составе проверяли, все оказались «чистыми». Поэтому давайте относится к этому процессу, как к этапу подготовки к матчу. ( Андрей СИЗЯКИН