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Вячеслав Колосков: «Допинг-офицер не виноват, что футболисты сборной России уже шесть часов сдают анализы»
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Вячеслав Колосков: «Допинг-офицер не виноват, что футболисты сборной России уже шесть часов сдают анализы» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил уверенность, что сборную России перед и в ходе чемпионата мира-2018 будут проверять на допинг ровно также, как и других участников. В то же время функционер призвал не паниковать из-за визита допинг-офицера в расположение национальной команды, которая готовится ко контрольным матчам с Бразилией (23 марта, Москва) и Францией (27 марта, Санкт-Петербург).
— Проверять будут не только нашу сборную, но и все команды, — сказал Колосков. — не думаю, что нашу сборную будут проверять чаще других. У нас нет тяжелой биографии в этом вопросе, как показала практика последних десятилетий, наши футболисты все чистые. Поэтому, убежден, что дополнительного надзора или каких-то дополнительных проб не будет.
— Но сегодня команда уже шесть часов сдает тесты. Это сильно сказывается на подготовке команды?
— Время зависит не от допинг-офицера, а от тех, кто сдает анализы. У одних получается сдать их сразу, другим приходится полдня сидеть и ждать. Тут ничего не поделаешь, такова специфика организмов отдельных футболистов. Уверен, у допинг-офицера не стоит задача сорвать тренировку. Так что это естественный процесс, нужно быть к нему готовыми всегда. Вы помните и «Ростов» в полном составе проверяли, все оказались «чистыми». Поэтому давайте относится к этому процессу, как к этапу подготовки к матчу. (Андрей СИЗЯКИН)
Напомним, в среду около 6.30 утра в расположение национальной команды прибыл допинг-офицер. На анализы были вызваны 10 футболистов, три по-прежнему остаются с представителем ВАДА. По этой причине тренировка команды Станислава Черчесова задерживается, остальные футболисты ждут партнеров уже на стадионе.
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