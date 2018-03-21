Футболисты Кудряшов и Габулов пропустят тренировку сборной РФ из-за допинг-контроля

Тренировка российских футболистов была перенесена на час из-за визита допинг-офицера. Первоначально на прохождение допинг-контроля было приглашено 10 игроков. Позднее стало известно, что команда выехала в 12:00 мск на тренировку, а три человека остаются в распоряжении допинг— офицера.