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Промес: «Доказал, что в РФПЛ принадлежу к числу лучших футболистов»
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Промес: «Доказал, что в РФПЛ принадлежу к числу лучших футболистов» 

Soccer News 3 часа назад
Фото: Soccer News
Вингер московского "Спартака" Квинси Промес рассказал о своем желании проявить свои лучшие качества в матчах за сборную Голландии.
"В чемпионате России я доказал, что принадлежу к числу лучших футболистов. Хочу показать это и в сборной. Люди читают о моих успехах в России и ждут от меня такого же здесь, в Голландии. Я и сам жду от себя этого. Знаю, что в нынешней сборной я — один из самых опытных игроков по числу проведенных матчей. Настало время проявить себя во всей красе.
Моя менее успешная игра в сборной связана со стечением обстоятельств. Конечно, я не удовлетворен, но уверен, что вскоре все наладится. Нужна стабильность, и я требую от себя большего. В сборной мы должны создать новую и сильную команду. У нас — подходящие для этого футболисты. Нужно добиться того, чтобы мы всегда участвовали в крупных турнирах", — цитирует 26-летнего футболиста fcupdate.nl.
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