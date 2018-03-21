Ещё
Видео: тюлень Крошик нежится в лучах мартовского солнца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: тюлень Крошик нежится в лучах мартовского солнца 

Собака 5 часов назад
Фото: Собака
Центр спасения тюленей опубликовал новое видео, на котором тюлененок Крошик нежится в лучах мартовского солнца, показывает язык сотрудникам и даже роняет слезу. Тотемное животное Петербурга все еще находится в крытом бассейне, куда его перевели с улицы из-за сильных февральских морозов. Чтобы не оказаться на улице, нерпенок начал линять раньше положенного срока. Возможно, что в апреле он все-таки сможет вернуться в уличный бассейн: главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал, что в апреле нас ждет по-настоящему теплая и сухая погода.
Ранее сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» вывезли с российского военного острова Гогланд, что в 40 км от Финляндии и 180 км от Петербурга, отбившегося от матери 10-дневного детёныша тюленя. Он также начал линять и у него прорезались зубы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
Появилось продолжение легендарной летописи правления Путина в стиле «Симпсонов» Видео: прохожие не замечают петербуржца, который пытается напугать их в костюме клоуна Доходному дому Станового вернули утраченные скульптуры сов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию лишат всех международных соревнований27
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке63
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России24
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972165
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение