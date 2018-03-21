В столице Карелии состоится ежегодный Фестиваль семейных команд «Мы выбираем ГТО!»

С 23 по 25 марта в Петрозаводске пройдет республиканский финал традиционного Фестиваля семейных команд «Мы выбираем ГТО!». Мероприятие состоится в рамках зачёта участия команд городов и районов в комплексных спортивно-массовых мероприятиях Республики Карелия в 2018 году.

На данный момент для участия в Фестивале зарегистрировались 15 команд — семей-победителей районных соревнований. В состав каждой войдут папа, мама и ребенок 2008-2009 г.р.

Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе на Ключевой. Участникам предстоит посоревноваться в эстафетном плавании 3х50 м, прыжках с места, челночном беге, гимнастических упражнениях, папы также будут состязаться в рывке гири. Кроме того, для участников будут организованы развлекательные спортивные станции и эстафеты.

Расписание:

23 марта:

День приезда, заседание мандатной комиссия с 16.00-17.00, совещание с представителями команд в 17.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Герцена, 1 (республиканский стадион «Спартак» , помещение пресс-центра)

24 марта:

Физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Петрозаводск, ул. Ключевая,10).

10.00-10.45 — просмотр конкурсных заданий, тренировка.

10.45-11.00 — церемония открытия соревнований.

11.00 — начало соревнований.

12.45 — окончание конкурсной программы.

25 марта:

Физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн (г. Петрозаводск, ул. Ключевая,10).

10.00 — 10.30 — разминка.

10.35 — 11.30 — эстафетное плавание 3 х 50 м.

12.00 — подведение итогов, награждение.