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В столице Карелии состоится ежегодный Фестиваль семейных команд «Мы выбираем ГТО!»
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В столице Карелии состоится ежегодный Фестиваль семейных команд «Мы выбираем ГТО!» 

Советский спорт 3 часа назад
С 23 по 25 марта в Петрозаводске пройдет республиканский финал традиционного Фестиваля семейных команд «Мы выбираем ГТО!». Мероприятие состоится в рамках зачёта участия команд городов и районов в комплексных спортивно-массовых мероприятиях Республики Карелия в 2018 году.
На данный момент для участия в Фестивале зарегистрировались 15 команд — семей-победителей районных соревнований. В состав каждой войдут папа, мама и ребенок 2008-2009 г.р.
Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе на Ключевой. Участникам предстоит посоревноваться в эстафетном плавании 3х50 м, прыжках с места, челночном беге, гимнастических упражнениях, папы также будут состязаться в рывке гири. Кроме того, для участников будут организованы развлекательные спортивные станции и эстафеты.
Расписание:
23 марта:
День приезда, заседание мандатной комиссия с 16.00-17.00, совещание с представителями команд в 17.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Герцена, 1 (республиканский стадион «Спартак», помещение пресс-центра)
24 марта:
Физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Петрозаводск, ул. Ключевая,10).
10.00-10.45 — просмотр конкурсных заданий, тренировка.
10.45-11.00 — церемония открытия соревнований.
11.00 — начало соревнований.
12.45 — окончание конкурсной программы.
25 марта:
Физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн (г. Петрозаводск, ул. Ключевая,10).
10.00 — 10.30 — разминка.
10.35 — 11.30 — эстафетное плавание 3 х 50 м.
12.00 — подведение итогов, награждение.
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