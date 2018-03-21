Норвежцы пожаловались американцам на агрессивных русских

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Енсен во время встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в США пожаловался на агрессивное поведение России у границ королевства.

По словам представителя Норвегии, руководство станы обеспокоено «в связи с участившимися случаями проявления Россией агрессивного поведения в нашем регионе». Правда, более подробной информации о том, какие именно события послужили поводом для такого беспокойства, не приводится, пишет ТАСС

В свою очередь Мэттис посоветовал норвежцам увеличить свои траты на оборону.

Ранее «СП» сообщала, что власти приграничной с Мурманской областью норвежской провинции Финнмарк выступают за налаживание хороших отношений с Россией.

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