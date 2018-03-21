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В МАИ прошло первенство университета по регби
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В МАИ прошло первенство университета по регби 

Управа района Сокол города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В субботу, 17 марта, в стенах Московского авиационного университета (МАИ) состоялось первенство университета по тач-регби среди сборных команд факультетов. В результате проведенных соревнований обладателями переходящего кубка и золотых медалей стала сборная команда факультета №1 «Авиационная техника».
Как сообщает пресс-служба вуза, спортивная борьба была жаркой и бескомпромиссной.
— Серебряными медалями награждена команда института №6 «Аэрокосмический». Бронзовые медали завоевала команда института №5 «Инженерной экономики и гуманитарных наук», — уточнили в пресс-службе.
Игрокам команд-призеров вручены памятные подарки. Лучшие спортсмены награждены дипломами. (жм)
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