В Майкопе состоялась велогонка в честь воссоединения Крыма с Россией

В Майкопе в районе республиканского ипподрома 20 марта состоялось городское первенство по велоспорту, посвященное четвертой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Его организатором выступил городской комитет по физической культуре и спорту при поддержке республиканской спортшколы олимпийского резерва по велоспорту.

Турнир собрал около 180 юных спортсменов из Майкопа, Краснодарского края, Самары, Саратова и Донецка.

Соревнования проходили в формате критериума — кольцевой гонки.

Лучшие велогонщики определялись в каждой возрастной группе (самый младший участник первенства — 2008 года рождения, самый старший — 2002 года рождения). Приятно отметить, что майкопские спортсмены заняли лидирующие позиции почти во всех группах.

Победители и призеры получили заслуженные награды от городской администрации — кубки, медали, грамоты.