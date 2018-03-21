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В Майкопе состоялась велогонка в честь воссоединения Крыма с Россией
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В Майкопе состоялась велогонка в честь воссоединения Крыма с Россией 

АиФ Адыгея 3 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
В Майкопе в районе республиканского ипподрома 20 марта состоялось городское первенство по велоспорту, посвященное четвертой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Его организатором выступил городской комитет по физической культуре и спорту при поддержке республиканской спортшколы олимпийского резерва по велоспорту.
Турнир собрал около 180 юных спортсменов из Майкопа, Краснодарского края, Самары, Саратова и Донецка.
Соревнования проходили в формате критериума — кольцевой гонки.
Лучшие велогонщики определялись в каждой возрастной группе (самый младший участник первенства — 2008 года рождения, самый старший — 2002 года рождения). Приятно отметить, что майкопские спортсмены заняли лидирующие позиции почти во всех группах.
Победители и призеры получили заслуженные награды от городской администрации — кубки, медали, грамоты.
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