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Ростуризм: Гостям ЧМ-2018 подготовили дегустационные туры
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Ростуризм: Гостям ЧМ-2018 подготовили дегустационные туры 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
«В ресторанах и кафе городов-организаторов чемпионата для болельщиков будут представлены специальные „футбольные меню“, а также традиционные блюда национальной кухни, которые позволят лучше ощутить этнокультурное своеобразие регионов проведения матчей», — отметил руководитель Ростуризма.
Он также сообщил, что каждым городом-организатором чемпионата мира по футболу совместно с отелями, перевозчиками, рестораторами, туркомпаниями для болельщиков разработаны экскурсионные туры, развлекательные программы.
Как рассказал руководитель Ростуризма, в городах чемпионата подготовлена вся необходимая инфраструктура для встречи и размещения гостей. В частности, специально к футбольному первенству уже построены или достраиваются 24 новые гостиницы. «Болельщиков и футболистов ждут новые комфортные стадионы, благоприятная туристская среда и обновленная туристская навигация, прошедший дополнительную подготовку персонал объектов индустрии гостеприимства», — сказал Олег Сафонов.
Полный текст интервью руководителя Ростуризма Олега Сафонова читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 22 марта
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