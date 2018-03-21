Ростуризм: Гостям ЧМ-2018 подготовили дегустационные туры

«В ресторанах и кафе городов-организаторов чемпионата для болельщиков будут представлены специальные „футбольные меню“, а также традиционные блюда национальной кухни, которые позволят лучше ощутить этнокультурное своеобразие регионов проведения матчей», — отметил руководитель Ростуризма

Он также сообщил, что каждым городом-организатором чемпионата мира по футболу совместно с отелями, перевозчиками, рестораторами, туркомпаниями для болельщиков разработаны экскурсионные туры, развлекательные программы.

Как рассказал руководитель Ростуризма, в городах чемпионата подготовлена вся необходимая инфраструктура для встречи и размещения гостей. В частности, специально к футбольному первенству уже построены или достраиваются 24 новые гостиницы. «Болельщиков и футболистов ждут новые комфортные стадионы, благоприятная туристская среда и обновленная туристская навигация, прошедший дополнительную подготовку персонал объектов индустрии гостеприимства», — сказал Олег Сафонов.