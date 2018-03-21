Оливье Ниггли: «Нужно научное обоснование, чтобы грамотно отвечать на вопросы о терапевтических исключениях»

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли обратил внимание на частое появление в СМИ вопросов, касающихся терапевтических исключений (TUE) спортсменов. По его словам, эта тема требует научного обоснования.

— Мы должны повысить качество работы лабораторий по всему миру. Это очень непростой процесс, но это ключевой момент в нашей системе, — цитирует «Р-Спорт» Ниггли. — Каждая лаборатория должна подвергаться аудиту ВАДА раз в 3-4 года. Текущая научная работа заключается в изучении списка запрещенных веществ, вопроса терапевтических исключений. Вопросы по TUE регулярно появляются в СМИ, нам нужно научное обоснование, чтобы грамотно на них отвечать.