Ещё
Оливье Ниггли: «Нужно научное обоснование, чтобы грамотно отвечать на вопросы о терапевтических исключениях»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оливье Ниггли: «Нужно научное обоснование, чтобы грамотно отвечать на вопросы о терапевтических исключениях» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли обратил внимание на частое появление в СМИ вопросов, касающихся терапевтических исключений (TUE) спортсменов. По его словам, эта тема требует научного обоснования.
— Мы должны повысить качество работы лабораторий по всему миру. Это очень непростой процесс, но это ключевой момент в нашей системе, — цитирует «Р-Спорт» Ниггли. — Каждая лаборатория должна подвергаться аудиту ВАДА раз в 3-4 года. Текущая научная работа заключается в изучении списка запрещенных веществ, вопроса терапевтических исключений. Вопросы по TUE регулярно появляются в СМИ, нам нужно научное обоснование, чтобы грамотно на них отвечать.
Спорт-Экспресс: последние новости
Демченко заменил Францоуза в воротах "Трактора" на четвертый матч с "Салаватом Юлаевым" Вячеслав Колосков: "Допинг-офицер не виноват, что футболисты сборной России уже шесть часов сдают анализы" УЕФА продолжает обсуждение системы продажи билетов на Евро-2020
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитовой отказали в новых рекордах53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой83
Названы самые высокооплачиваемые футболисты России19
Журова отреагировала на бойкот ЧМ-20185
WADA назвало два последних условия для России20
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение