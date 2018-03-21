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К ЧМ по футболу открываются авиарейсы из Волгограда в Казань
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К ЧМ по футболу открываются авиарейсы из Волгограда в Казань 

АиФ Казань 6 часов назад
Фото: АиФ Казань
Авиакомпания Utair к чемпионату мира по футболу открывает 1 мая рейсы из Волгограда в Казань, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Вылеты из Волгограда — 9.00, из Казани — в 11.50. Продолжительность полета составит чуть более двух часов.
Также напомним, в апреле появится новый рейс в Минск, а в марте в Тбилиси. Кроме того, «ЮВТ Аэро» в конце марта приступает к выполнению новых авиарейсов — в Красноярск через Томск и в Красноярск через Барнаул, а также в Ярославль.
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