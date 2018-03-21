К ЧМ по футболу открываются авиарейсы из Волгограда в Казань

Авиакомпания Utair к чемпионату мира по футболу открывает 1 мая рейсы из Волгограда в Казань, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Вылеты из Волгограда — 9.00, из Казани — в 11.50. Продолжительность полета составит чуть более двух часов.

Также напомним, в апреле появится новый рейс в Минск, а в марте в Тбилиси. Кроме того, «ЮВТ Аэро» в конце марта приступает к выполнению новых авиарейсов — в Красноярск через Томск и в Красноярск через Барнаул, а также в Ярославль.