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Борис Игнатьев: «Уверен, что никто не хотел саботировать тренировку сборной — ее можно провести и вечером»
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Борис Игнатьев: «Уверен, что никто не хотел саботировать тренировку сборной — ее можно провести и вечером» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал «СЭ» появление допинг-офицера в расположении нашей национальной команды. Инспектор прибыл в 6.30, и из-за того, что он был один, процедуры взятия крови и мочи затянулись на 5 часов. К 11.00 на допинг-контроле находилось еще пять футболистов.
— Не вижу никаких провокаций в этой истории, не нужно ничего раздувать, — считает Игнатьев. — Приехали взять допинг-пробу, ничего необычного здесь нет. Другой вопрос — почему так организовано это взятие? Но это уже вопрос к тем, кто занимается этим делом. Уверен, что никакой политики здесь нет — никто не хотел саботировать тренировку сборной. А какой смысл? Ее же можно и вечером провести. (Игорь НОВИКОВ)
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