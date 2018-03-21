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Мутко: нужно изучать травмы игроков, если есть тенденции в каких-то командах
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Мутко: нужно изучать травмы игроков, если есть тенденции в каких-то командах 

Чемпионат.com 3 часа назад
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с травмами в составе сборной России.
«Это спорт, мы говорили с врачами, что нужно анализировать каждую травму. Одно дело, если она механическая и получена в результате столкновения или других единоборств в матче, но бывают и другие моменты. Надо изучать, если есть тенденции в каких-то командах.
Конечно, обидно, что игроки травмируются. Тот же Саша Кокорин, который был в отличном состоянии. Очень рассчитывали на Джикию. Я уже говорил, что это не просто игрок высокого уровня, но ещё и душа команды, человек, который вносил очень много позитива. До этого не хватало Ромы Зобнина, сейчас вот вернулся. Такие вещи всегда огорчают. К тому же обидно за ребят, у которых впереди событие, случающееся раз в жизни.
Сейчас сборной нужно воспользоваться положительными изменениями, которые происходят в российском футболе. Также очень важно и здорово, что сохраняется костяк команды, которая выступала на Кубке конфедераций», — сказал Мутко в интервью официальному YouTube-каналу РФС.
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