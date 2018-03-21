Мутко: нужно изучать травмы игроков, если есть тенденции в каких-то командах

«Это спорт, мы говорили с врачами, что нужно анализировать каждую травму. Одно дело, если она механическая и получена в результате столкновения или других единоборств в матче, но бывают и другие моменты. Надо изучать, если есть тенденции в каких-то командах.

Конечно, обидно, что игроки травмируются. Тот же Саша Кокорин, который был в отличном состоянии. Очень рассчитывали на Джикию. Я уже говорил, что это не просто игрок высокого уровня, но ещё и душа команды, человек, который вносил очень много позитива. До этого не хватало Ромы Зобнина, сейчас вот вернулся. Такие вещи всегда огорчают. К тому же обидно за ребят, у которых впереди событие, случающееся раз в жизни.