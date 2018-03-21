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Промес: в чемпионате России я доказал, что отношусь к числу лучших футболистов
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Промес: в чемпионате России я доказал, что отношусь к числу лучших футболистов 

Чемпионат.com 3 часа назад
Полузащитник ”Спартака” Квинси Промес признался, что хочет проявить себя в составе сборной Нидерландов, которая сейчас готовится к товарищеским матчам с Англией (23 марта) и Португалией (26 марта). «В чемпионате России я доказал, что отношусь к числу лучших футболистов, и хочу показать это в сборной. Люди, зная о моих успехах в России, ждут от меня чего-то подобного и в Нидерландах. Я тоже этого жду. Сейчас в сборной я один из самых опытных игроков по количеству матчей, и нужно показать всё, на что я способен.
Мы должны создать новую и сильную сборную, и у нас есть для этого нужные игроки. Надо добиться того, чтобы мы постоянно участвовали в крупных соревнованиях», — цитирует Промеса fcupdate.
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