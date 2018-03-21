У стадионов ЧМ-2018 появились каналы в популярных мессенджерах

У всех 12 стадионов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ появились информационные каналы в популярных мессенджерах Viber и Telegram. Информация будет доступна на русском и английском языках.

Каналы расскажут об особенности навигации и о транспортной ситуации вокруг стадиона — перекрытии дорог, изменении маршрутов, режиме работы бесплатных шаттлов и общественного транспорта и других важных новостях.

Чемпионат мира примут 12 арен: московские «Стадион Лужники» и «Стадион Спартак», «Стадион Санкт-Петербург», «Казань Арена», «Стадион Фишт» в Сочи, «Стадион Калининград», «Мордовия Арена» в Саранске, «Волгоград Арена», «Стадион Нижний Новгород» «Самара Арена», «Ростов Арена» и «Екатеринбург Арена».

Каналы в VIBER и TELEGRAM:

Москва

"Стадион Лужники"

На русском: In English: «Стадион Спартак» На русском: In English: Санкт-Петербург

"Стадион Санкт-Петербург"

На русском: In English: Казань «Казань Арена» На русском: In English:

Стадион «Фишт»

На русском: In English:

Волгоград

"Волгоград Арена"

На русском: In English:

Екатеринбург

"Екатеринбург Арена"

На русском: In English:

Калининград

"Стадион Калининград"

На русском: In English:

Нижний Новгород

"Стадион Нижний Новгород"

На русском: In English:

Ростов-на-Дону

"Ростов Арена"

На русском: In English:

Самара

"Самара Арена"

На русском: In English:

Саранск

"Мордовия Арена"

На русском: In English: