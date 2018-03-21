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У стадионов ЧМ-2018 появились каналы в популярных мессенджерах
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У стадионов ЧМ-2018 появились каналы в популярных мессенджерах 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 3 часа назад
Фото: Портал для болельщиков ЧМ-2018™ - Welcome2018.com
У всех 12 стадионов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ появились информационные каналы в популярных мессенджерах Viber и Telegram. Информация будет доступна на русском и английском языках.
Каналы расскажут об особенности навигации и о транспортной ситуации вокруг стадиона — перекрытии дорог, изменении маршрутов, режиме работы бесплатных шаттлов и общественного транспорта и других важных новостях.
Чемпионат мира примут 12 арен: московские «Стадион Лужники» и «Стадион Спартак», «Стадион Санкт-Петербург», «Казань Арена», «Стадион Фишт» в Сочи, «Стадион Калининград», «Мордовия Арена» в Саранске, «Волгоград Арена», «Стадион Нижний Новгород» «Самара Арена», «Ростов Арена» и «Екатеринбург Арена».
Каналы в VIBER и TELEGRAM:
Москва
"Стадион Лужники"
На русском: In English: «Стадион Спартак» На русском: In English: Санкт-Петербург
"Стадион Санкт-Петербург"
На русском: In English: Казань «Казань Арена» На русском: In English:
Стадион «Фишт»
На русском: In English:
Волгоград
"Волгоград Арена"
На русском: In English:
Екатеринбург
"Екатеринбург Арена"
На русском: In English:
Калининград
"Стадион Калининград"
На русском: In English:
Нижний Новгород
"Стадион Нижний Новгород"
На русском: In English:
Ростов-на-Дону
"Ростов Арена"
На русском: In English:
Самара
"Самара Арена"
На русском: In English:
Саранск
"Мордовия Арена"
На русском: In English:
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
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