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Сорокин: готовность Самары к чемпионату мира 2018 года оценивается как высокая
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Сорокин: готовность Самары к чемпионату мира 2018 года оценивается как высокая 

ТАСС 3 часа назад
САМАРА, 21 марта. /ТАСС/. Готовность Самары в качестве города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года оценивается высоко. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Финальный этап седьмого инспекционного визита ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» на стадионы чемпионата мира стартовал во вторник на «Екатеринбург-Арене», в среду делегация осмотрела Самару и местный стадион. В ближайшие дни инспекции еще предстоит посетить четыре стадиона — «Мордовия-Арена», «Нижний Новгород», «Волгоград-Арена» и стадион «Калининград».
"В целом готовность Самары оцениваем как высокую, здесь много новых гостиниц, город проходит благоустройство. Поэтому мы уверены, что болельщикам будет здесь комфортно", — отметил Сорокин.
"Стадион продолжает строиться, время его сдачи еще не наступило. Все делается, чтобы он был сдан в сроки и на нем можно было сыграть несколько тестовых игр. Мы уверены, что это будет сделано. Да, были задержки, мешает погода в подготовке поля, но мы уверены, что все будет готово вовремя", — рассказал гендиректор оргкомитета.
Стадион, который вмещает почти 45 тыс. зрителей, примет шесть матчей чемпионата мира в России — встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 и 1/4 финала турнира. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.
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