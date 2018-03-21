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Сергею Лаврову в Японии подарили торт в виде футбольного мяча
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Сергею Лаврову в Японии подарили торт в виде футбольного мяча 

Говорит Москва 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Как напоминает «Газета.Ru», сегодня Сергею Лаврову исполнилось 68 лет.
Уточняется, что глава нашего МИДа в ответ подарил официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года.
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