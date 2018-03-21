Губернатор Калужской области: «Не могу понять, почему ударить по мячику стоит в тысячу раз дороже, чем зарплата того, кто летит…

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в интервью "Аргументам и Фактам" выразил мнение, что бюджетные средства нужно распределять на более полезные профессии, чем футболист. Политик заявил, что не даст ни одной копейки для поддержки команды в регионе.

— Я не могу понять, почему ударить по мячику стоит в тысячу раз дороже, чем зарплата того, кто летит в космос, — сказал Артамонов. — Это должен быть бизнес. Никогда налогоплательщики не должны позволять нам, распределителям бюджетных средств, тратить деньги на поддержку тех профессий, которые не являются определяющими. Поддерживать надо шахтеров, врачей, космонавтов, военных, но не футболистов.

Если калужские футболисты будут играть в высшей лиге, то что — жители области лучше жить станут? Нет. Поэтому я иду и прошу представителей бизнеса, предпринимателей, руководителей предприятий поддержать нашу команду. Но ни одной бюджетной копейки не даю!