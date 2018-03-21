Ещё
В интернете появилось видео задержания мошенников.
Далее:
Читайте также:
Ещё

В интернете появилось видео задержания мошенников. 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Вчера мы публиковали статью о том, что в столице Карелии задержали троих мужчин, которые под разным видом втирались в доверие к пожилым людям, а потом обманывали их и забирали все ценное. Сегодня мы расскажем подробности.
Сегодня в интернете появилось видео с лицами задержанных. Ущерб составлять боле 500 000 рублей. Но, как считают сотрудники полиции, что это не точная сумма и есть еще пострадавшие, которых пока не удалось отыскать. Стоит посмотреть виде, возможно вы узнаете этих людей…
Если так, звоните 8-999-094-52-05, 88142-715-104.
Карельские вести: последние новости
ЦСКА, подтянись! Ну сколько можно? Стыдно же, ей богу Как Артемий Панарин стал ночным кошмаром шведского вратаря Лундквиста (видео) «Я лучше умру на льду!» Репортаж с открытия выставки памяти Сергея Гимаева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитовой отказали в новых рекордах53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой83
Названы самые высокооплачиваемые футболисты России19
Журова отреагировала на бойкот ЧМ-20185
WADA назвало два последних условия для России20
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение