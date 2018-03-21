В интернете появилось видео задержания мошенников.

Вчера мы публиковали статью о том, что в столице Карелии задержали троих мужчин, которые под разным видом втирались в доверие к пожилым людям, а потом обманывали их и забирали все ценное. Сегодня мы расскажем подробности.

Сегодня в интернете появилось видео с лицами задержанных. Ущерб составлять боле 500 000 рублей. Но, как считают сотрудники полиции, что это не точная сумма и есть еще пострадавшие, которых пока не удалось отыскать. Стоит посмотреть виде, возможно вы узнаете этих людей…

Если так, звоните 8-999-094-52-05, 88142-715-104.