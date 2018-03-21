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Мутко обсудит с Бородюком возможность его работы спортивным директором РФС
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Мутко обсудит с Бородюком возможность его работы спортивным директором РФС 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко подтвердил, что бывший член тренерского штаба сборной России Александр Бородюк рассматривается на должность спортивного директора Российского футбольного союза (РФС).
— Слышал, что вы должны были встретиться с Бородюком.
— Да, встретимся, конечно. У РФС была задача восстановиться с точки зрения экономики. Мы на это потратили 2,5 года. Актуализировали спонсорские контракты, закрыли все долги. Будем работать над развитием футбола, заниматься подготовкой спортивного резерва, для чего инвестируем деньги в проект «Футбол будущего». Отобрано как минимум 50 академий, который будут получать поддержку от РФС. Это работа, которую нужно выполнять стабильно, не дергаясь.
Но для решения подобных вопросов нужны новая структура и кадровое обновление. Будет ряд ключевых направлений. Туда будут приглашены специалисты. И одно из них — спортивное. Александр Генрихович Бородюк — один из тех, кто рассматривается на должность. Речь идет об институте сборных команд: контроль за ними, обеспечение — в том числе методическое, взаимодействие с техническим департаментом. В ближайшее время все кадровые решения будут приняты.
— То есть переговорите с Бородюком уже совсем скоро?
— Да, конечно. Финансовая ситуация исправлена, нужно двигаться дальше.
Бородюк входил в тренерский штаб сборной России с 2002 по 2012 годы. Был главным тренером «Торпедо» (2013 — 2014), казахстанского «Кайрата» (2016), сборной Казахстана (2017 — 2018). (Илья АНДРЕЕВ)​
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