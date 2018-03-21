Мутко обсудит с Бородюком возможность его работы спортивным директором РФС

— Слышал, что вы должны были встретиться с Бородюком.

— Да, встретимся, конечно. У РФС была задача восстановиться с точки зрения экономики. Мы на это потратили 2,5 года. Актуализировали спонсорские контракты, закрыли все долги. Будем работать над развитием футбола, заниматься подготовкой спортивного резерва, для чего инвестируем деньги в проект «Футбол будущего». Отобрано как минимум 50 академий, который будут получать поддержку от РФС. Это работа, которую нужно выполнять стабильно, не дергаясь.

Но для решения подобных вопросов нужны новая структура и кадровое обновление. Будет ряд ключевых направлений. Туда будут приглашены специалисты. И одно из них — спортивное. Александр Генрихович Бородюк — один из тех, кто рассматривается на должность. Речь идет об институте сборных команд: контроль за ними, обеспечение — в том числе методическое, взаимодействие с техническим департаментом. В ближайшее время все кадровые решения будут приняты.

— То есть переговорите с Бородюком уже совсем скоро?

— Да, конечно. Финансовая ситуация исправлена, нужно двигаться дальше.