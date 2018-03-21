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Руслан Нигматуллин: «У сборной подготовка, но честь важнее — ее нужно защищать сдачей всех допинг-тестов»
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Руслан Нигматуллин: «У сборной подготовка, но честь важнее — ее нужно защищать сдачей всех допинг-тестов» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью «СЭ» отметил, что хотел бы видеть чистую спортивную нацию в России. Для этого, по словам Нигматуллина, нужно сдавать допинг-тесты.
Напомним, что сегодня более пяти часов игроки сборной России проходили допинг-контроль, из-за чего была перенесена тренировка нашей команды.
— Попавшись на допинге, и не раз — неудивительно, что они хотят поймать снова, — сказал Нигматуллин. — Мне хотелось бы, чтобы допинг и Россия не попадались в одном предложении. Нужно стремиться к тому, чтобы у нас была чистая спортивная нация. Понятно, что у сборной подготовка ломается, но, думаю, честь все-таки дороже. Ее нужно защищать тем, что мы сдадим абсолютно все тесты. (Игорь НОВИКОВ)
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