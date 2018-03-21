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Новая карикатура «Спартака». «Универсальный солдат» Зобнин
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Новая карикатура «Спартака». «Универсальный солдат» Зобнин 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
"Спартак" в Твиттере опубликовал карикатуру на полузащитника команды Романа Зобнина. Рисунок, на котором изображен 24-летний хавбек, подписан следующим образом: «Универсальный солдат».
Зобнин пропустил почти всю первую часть сезона-2017/18, восстанавливаясь от травмы колена. Впервые он вышел на поле 18 ноября в матче красно-белых против «Краснодара» (4:1). В общей сложности он провел во всех турнирах 11 матчей, получив 3 желтые карточки.
В этих играх номинальный хавбек успел поиграть на позиции флангового защитника, опорного, центрального, атакующего, а также крайнего атакующего полузащитника.
"Универсальный солдат" 💪🔥 🔴⚪️ Узнали? 😏#Спартак #ВпередСпартак #Spartak pic.twitter.com/1VEU7iQNns
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 марта 2018 г.
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