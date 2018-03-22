УЕФА не смог рассмотреть дело о беспорядках с участием болельщиков «Спартака» в Бильбао

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не смог рассмотреть дело о беспорядках с участием болельщиков испанского «Атлетика» и российского «Спартака» накануне матча 1/8 финала Лиги Европы, который состоялся 22 февраля в Бильбао. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что своевременному рассмотрению дела помешал тот факт, что полиция Бильбао, несмотря на три полученных запроса от УЕФА, предоставила отчёт об инцидентах накануне поединка «Атлетик» — «Спартак» лишь 22 марта.

Решение по делу о беспорядках в Бильбао будет вынесено на следующем заседании дисциплинарного комитета УЕФА, дата проведения которого пока неизвестна.

Ранее глава фан-клуба «Спартака» рассказал, как на болельщиков российской команды напали в Бильбао.