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УЕФА не смог рассмотреть дело о беспорядках с участием болельщиков «Спартака» в Бильбао
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УЕФА не смог рассмотреть дело о беспорядках с участием болельщиков «Спартака» в Бильбао 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Спорт-Экспресс
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не смог рассмотреть дело о беспорядках с участием болельщиков испанского «Атлетика» и российского «Спартака» накануне матча 1/8 финала Лиги Европы, который состоялся 22 февраля в Бильбао. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Отмечается, что своевременному рассмотрению дела помешал тот факт, что полиция Бильбао, несмотря на три полученных запроса от УЕФА, предоставила отчёт об инцидентах накануне поединка «Атлетик» — «Спартак» лишь 22 марта.
Решение по делу о беспорядках в Бильбао будет вынесено на следующем заседании дисциплинарного комитета УЕФА, дата проведения которого пока неизвестна.
Ранее глава фан-клуба «Спартака» рассказал, как на болельщиков российской команды напали в Бильбао.
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