УЕФА открыл дело из-за поведения фанатов «Зенита» в матче с «Лейпцигом» 

По итогам домашнего поединка 1/8 Лиги Европы между санкт-петербургским "Зенитом" и немецким «Лейпцигом» Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное разбирательство из-за поведения болельщиков. Об этом сообщает ТАСС.
Фанаты питерского клуба обвиняются в бросании посторонних предметов на поле, блокировке лестничных пролетов и выкрикивании расистских кричалок.
Дисциплинарное дело будет рассмотрено 31 мая.
По итогам двухматчевого противостояния в четвертьфинал турнира вышел «Лейпциг».