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УЕФА открыл дело из-за поведения фанатов «Зенита» в матче с «Лейпцигом»
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УЕФА открыл дело из-за поведения фанатов «Зенита» в матче с «Лейпцигом» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
По итогам домашнего поединка 1/8 Лиги Европы между санкт-петербургским "Зенитом" и немецким «Лейпцигом» Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное разбирательство из-за поведения болельщиков. Об этом сообщает ТАСС.
Фанаты питерского клуба обвиняются в бросании посторонних предметов на поле, блокировке лестничных пролетов и выкрикивании расистских кричалок.
Дисциплинарное дело будет рассмотрено 31 мая.
По итогам двухматчевого противостояния в четвертьфинал турнира вышел «Лейпциг».
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