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Песков: отсутствие британского посла на брифинге МИД говорит о нежелании слышать ответы РФ
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Песков: отсутствие британского посла на брифинге МИД говорит о нежелании слышать ответы РФ 

ТАСС 3 часа назад
Отсутствие британского представителя на брифинге МИД РФ для иностранных послов свидетельствует о нежелании услышать ответы РФ — Песков.
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