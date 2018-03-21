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Песков: отсутствие британского посла на брифинге МИД говорит о нежелании слышать ответы РФ
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Песков: отсутствие британского посла на брифинге МИД говорит о нежелании слышать ответы РФ
ТАСС
3 часа назад
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Отсутствие британского представителя на брифинге
МИД РФ
для иностранных послов свидетельствует о нежелании услышать ответы РФ — Песков.
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