Матч между «Ростовом» и ЦСКА начнется с минуты молчания

В память о жертвах страшного пожара в Кемерово игра между донским клубом и московскими «армейцами», как и все остальные матчи 24 тура чемпионата страны по футболу, начнется с минуты молчания. Об этом сегодня, 26 марта, сообщило руководство РФПЛ.

— Российская футбольная премьер-Лига выражает самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. В это трудное время мы с вами. Крепитесь, — говорится на официальном сайте организации.

Матч между ФК «Ростов» и ЦСКА пройдет 1 апреля в 19.00 на стадионе «Олимп-2».

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли, по данным на момент публикации, около 70 человек. По одной из версий, в огромном здании не сработала сигнализация, несколько эвакуационных выходов были закрыты. После этого по всей стране объявили о проверках торговых центров и кинотеатрах.