Сергей Калинин: В серии с ЦСКА нет друзей. Что было на Олимпиаде, осталось там

— Работаем над большинством, оно не получалось во второй серии. Сейчас уделяем больше внимание этому, будем готовиться.

— Для вас серия с ЦСКА особенная?

— Нет, просто надо выигрывать. Не важно, ЦСКА это, «Локомотив» или другая команда. Нужно показать свою игру, сыграть единым кулаком.

— После игры с «Локомотивом» успели посмотреть овертаймы ЦСКА или спать легли?

— Следили за ходом встречи, были удивлены, что они закончили в полвторого ночи. Сам играл долгий матч до 109 минуты, после этого форма 20 килограмм примерно весит.

— Готовы к тому, что у вас тоже так может продлиться матч?

— Должны быть готовы, все профессионалы.

— Тот факт, что в СКА и ЦСКА практически вся сборная России, накладывает отпечаток на серию?

— Нет, на поле нет друзей. Что было на Олимпиаде, осталось там. Сейчас у каждого задача выиграть и пройти в финал, — приводит слова Калинина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».