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Сергей Калинин: В серии с ЦСКА нет друзей. Что было на Олимпиаде, осталось там
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Сергей Калинин: В серии с ЦСКА нет друзей. Что было на Олимпиаде, осталось там 

Советский спорт 4 часа назад
— Работаем над большинством, оно не получалось во второй серии. Сейчас уделяем больше внимание этому, будем готовиться.
— Для вас серия с ЦСКА особенная?
— Нет, просто надо выигрывать. Не важно, ЦСКА это, «Локомотив» или другая команда. Нужно показать свою игру, сыграть единым кулаком.
— После игры с «Локомотивом» успели посмотреть овертаймы ЦСКА или спать легли?
— Следили за ходом встречи, были удивлены, что они закончили в полвторого ночи. Сам играл долгий матч до 109 минуты, после этого форма 20 килограмм примерно весит.
— Готовы к тому, что у вас тоже так может продлиться матч?
— Должны быть готовы, все профессионалы.
— Тот факт, что в СКА и ЦСКА практически вся сборная России, накладывает отпечаток на серию?
— Нет, на поле нет друзей. Что было на Олимпиаде, осталось там. Сейчас у каждого задача выиграть и пройти в финал, — приводит слова Калинина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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