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Песков: Путин в курсе проблем со свалками в Подмосковье
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Песков: Путин в курсе проблем со свалками в Подмосковье 

ТАСС 3 часа назад
Фото: dp.ru
Путин в курсе проблем со свалками в Подмосковье, однако по последним эпизодам оценки у Кремля в отсутствие всех данных пока нет — Песков.
ТАСС: последние новости
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