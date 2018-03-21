Ставропольский школьник снял на видео избиение девочки одноклассницами

Полицейские Буденновска заинтересовались групповым избиением школьницы во дворе учебного заведения. Произошедший 20 марта инцидент сняли на видео сверстники, которые не рискнули вмешиваться в конфликт.

"Я даже не буду подходить. Сейчас вон та, самая большая как (ударит), и я улечу в кусты. У нее рука большая", — признался оператор ближе к концу записи, когда девочка уже лежала на земле, а ее соперницы расходились по сторонам.

Перед этим на школьницу набросились пять учениц, прижали ее к забору и начали бить руками и ногами, выкрикивая оскорбления. Что именно стало причиной конфликта, достоверно неизвестно.