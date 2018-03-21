Ещё
Ставропольский школьник снял на видео избиение девочки одноклассницами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ставропольский школьник снял на видео избиение девочки одноклассницами 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Полицейские Буденновска заинтересовались групповым избиением школьницы во дворе учебного заведения. Произошедший 20 марта инцидент сняли на видео сверстники, которые не рискнули вмешиваться в конфликт.
"Я даже не буду подходить. Сейчас вон та, самая большая как (ударит), и я улечу в кусты. У нее рука большая", — признался оператор ближе к концу записи, когда девочка уже лежала на земле, а ее соперницы расходились по сторонам.
Перед этим на школьницу набросились пять учениц, прижали ее к забору и начали бить руками и ногами, выкрикивая оскорбления. Что именно стало причиной конфликта, достоверно неизвестно.
В отделе МВД по Буденновскому району сообщили, что уже проводят доследственную проверку с целью установления подробностей, предшествовавших драке.
Вести.Ru: последние новости
Дарья Касаткина стала первой ракеткой России в рейтинге WTA Марио Фернандес вернется в состав ЦСКА в апреле "Our Votes Were Stolen" - Communist Party Claims They Should Have Gotten More in Election
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитовой отказали в новых рекордах53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой83
Названы самые высокооплачиваемые футболисты России19
Журова отреагировала на бойкот ЧМ-20186
WADA назвало два последних условия для России20
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение