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Дмитрий Булыкин: «И к Ковальчуку в шесть утра приходили брать допинг-пробы — обычная практика»
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Дмитрий Булыкин: «И к Ковальчуку в шесть утра приходили брать допинг-пробы — обычная практика» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин рассказал «СЭ», что не считает столько раннее появление допинг-офицера в расположении нашей национальной команды чем-то необычным. Напомним, что инспектор прибыл в 6.30, и из-за того, что он был один, процедуры взятия крови и мочи у игроков затянулись на 5 часов. К 11.00 на допинг-контроле находилось еще пять футболистов.
— Такое случается. Знаю, что и к Ковальчуку в шесть утра приходили — это обычная практика, — считает Булыкин. — Учитывая, что мы сейчас находимся под давлением, такие проверки вполне можно ожидать. Но то, что допинг-тесты длятся очень долго, сбивает с планируемых тренировок. Но здесь ничего не сделаешь — сейчас нам нужно доказывать, что мы играем по правилам и не употребляем допинг. (Игорь НОВИКОВ)
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