Песков не комментирует публикации о том, что Трампу советовали не поздравлять Путина

"Президент Путин получил поздравление от Трампа в связи с победой на выборах. Разговор был конструктивный и деловой", — подчеркнул Песков на просьбу прокомментировать публикации в СМИ о том, что советники главы Белого дома рекомендовали тому не поздравлять российского коллегу.

"Каким-то образом комментировать внутренние дела в Белом доме не имеем право и не хотим, у нас своих дел полно", — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, состоявшийся 20 марта телефонный разговор лидеров России и США в целом «носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско— американских отношениях».