Путину постоянно докладывают о ситуации на полигоне «Ядрово», заявил Песков

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости . Кремль находится на постоянной связи с руководством Подмосковья по ситуации с полигоном в Волоколамске, обсуждаются различные варианты решения проблемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг.

"Администрация находится на постоянной связи с руководством регионов соответствующих, то есть Москвы и Московской области, а также с правительством, и обсуждаются различные варианты решения этой существенной проблемы, естественно президенту докладывается. Вопрос не то, что на контроле, над вопросом сейчас работают", — сказал он в ответ на вопрос, рассматривается ли возможность закрытия полигона по аналогии с полигоном «Кучино».