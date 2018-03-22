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Путину постоянно докладывают о ситуации на полигоне «Ядрово», заявил Песков
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Путину постоянно докладывают о ситуации на полигоне «Ядрово», заявил Песков 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Кремль находится на постоянной связи с руководством Подмосковья по ситуации с полигоном в Волоколамске, обсуждаются различные варианты решения проблемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг.
"Администрация находится на постоянной связи с руководством регионов соответствующих, то есть Москвы и Московской области, а также с правительством, и обсуждаются различные варианты решения этой существенной проблемы, естественно президенту докладывается. Вопрос не то, что на контроле, над вопросом сейчас работают", — сказал он в ответ на вопрос, рассматривается ли возможность закрытия полигона по аналогии с полигоном «Кучино».
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