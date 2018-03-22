В Кремле рассказали о напряженной работе для разрешения ситуации вокруг полигона «Ядрово»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для разрешения ситуации вокруг полигона «Ядрово» в подмосковном Волоколамске ведется напряженная работа, передает РИА «Новости» "Это нужно спрашивать у властей Подмосковья . Нам известно, что работа ведется очень напряженная. Действительно ситуация непростая, но это настолько большая проблема и настолько комплексная проблема, что опять же, я еще раз повторяю, решение за одну ночь или в одночасье просто невозможно", — сказал Песков в ответ на вопрос, все ли делают власти Подмосковья и достаточно ли работают для решения этой проблемы. По его словам, Кремль находится на постоянной связи с властями Подмосковья, президенту докладывается о ситуации с полигоном.