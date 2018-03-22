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В Кремле рассказали о напряженной работе для разрешения ситуации вокруг полигона «Ядрово»
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В Кремле рассказали о напряженной работе для разрешения ситуации вокруг полигона «Ядрово» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для разрешения ситуации вокруг полигона «Ядрово» в подмосковном Волоколамске ведется напряженная работа, передает РИА «Новости».
"Это нужно спрашивать у властей Подмосковья. Нам известно, что работа ведется очень напряженная. Действительно ситуация непростая, но это настолько большая проблема и настолько комплексная проблема, что опять же, я еще раз повторяю, решение за одну ночь или в одночасье просто невозможно", — сказал Песков в ответ на вопрос, все ли делают власти Подмосковья и достаточно ли работают для решения этой проблемы.
По его словам, Кремль находится на постоянной связи с властями Подмосковья, президенту докладывается о ситуации с полигоном.
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