«Ростелеком» стал официальным региональным спонсором ЧМ-2018

«Ростелеком» стал официальным Региональным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сообщает пресс-служба компании.

««Ростелеком» стремится предоставить цифровой доступ ко всему, что важно для наших пользователей, и мы, конечно, не могли пройти мимо Чемпионата Мира 2018 — одного из самых ожидаемых событий в мире спорта. И став спонсорами события, мы сделаем все, чтобы просмотр игр был простым, ярким и запоминающимся», заявил первый вице-президент компании Владимир Кириенко

Сообщается, что «Ростелеком» готовит для своих абонентов комплексный пакет услуг для реализации преимуществ, связанных с ЧМ-2018.

В частности, будут разыграны билеты на матч. Для малого и среднего бизнеса подготовлено специальное предложение, которое поможет владельцам превратить свои заведения в центры притяжения для футбольных фанатов.

Напомним, 21-й чемпионат мира по футболу в первый раз пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. В Ростове-на-Дону с 17 июня по 2 июля пройдут пять игр чемпионата.