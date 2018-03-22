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«Ростелеком» стал официальным региональным спонсором ЧМ-2018
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«Ростелеком» стал официальным региональным спонсором ЧМ-2018 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
«Ростелеком» стал официальным Региональным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сообщает пресс-служба компании.
««Ростелеком» стремится предоставить цифровой доступ ко всему, что важно для наших пользователей, и мы, конечно, не могли пройти мимо Чемпионата Мира 2018 — одного из самых ожидаемых событий в мире спорта. И став спонсорами события, мы сделаем все, чтобы просмотр игр был простым, ярким и запоминающимся», заявил первый вице-президент компании Владимир Кириенко.
Сообщается, что «Ростелеком» готовит для своих абонентов комплексный пакет услуг для реализации преимуществ, связанных с ЧМ-2018.
В частности, будут разыграны билеты на матч. Для малого и среднего бизнеса подготовлено специальное предложение, которое поможет владельцам превратить свои заведения в центры притяжения для футбольных фанатов.
Напомним, 21-й чемпионат мира по футболу в первый раз пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. В Ростове-на-Дону с 17 июня по 2 июля пройдут пять игр чемпионата.
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