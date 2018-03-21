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Песков рассказал про подготовку встречи Путина и Трампа
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Песков рассказал про подготовку встречи Путина и Трампа 

Российская Газета 3 часа назад
«Действительно, лидеры двух стран в ходе телефонного разговора говорили о том, что количество существующих вопросов на повестке дня, главным образом проблемных, конечно, диктует необходимость осуществления такого контакта и проведения саммита», — сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Понимание этой необходимости было подтверждено обоими лидерами", — подчеркнул представитель Кремля.
"Вместе с тем каких-то конкретных решений по срокам и месту отфиксировано не было. Об этом речи не шло", — продолжил Песков.
"Можно только сказать, что лидеры условились дать поручение министру иностранных дел РФ и госсекретарю США (Сергею Лаврову и Майклу Помпео) как можно скорее вступить в контакт и начать проработку уже прикладных вопросов по организации такого саммита", — заключил пресс-секретарь российского президента.
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