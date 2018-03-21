Песков рассказал про подготовку встречи Путина и Трампа

«Действительно, лидеры двух стран в ходе телефонного разговора говорили о том, что количество существующих вопросов на повестке дня, главным образом проблемных, конечно, диктует необходимость осуществления такого контакта и проведения саммита», — сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

"Понимание этой необходимости было подтверждено обоими лидерами", — подчеркнул представитель Кремля.

"Вместе с тем каких-то конкретных решений по срокам и месту отфиксировано не было. Об этом речи не шло", — продолжил Песков.