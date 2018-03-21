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Безуглов: вопрос участия в матчах Кузяева и Игнатьева решает только Черчесов
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Безуглов: вопрос участия в матчах Кузяева и Игнатьева решает только Черчесов 

Чемпионат.com 3 часа назад
Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированных игроков национальной команды.
«Камболов разминается вместе со всеми, а затем работает по индивидуальной программе. Я и медицинский штаб настроены положительно. Думаем, всё будет хорошо. У Кузяева и Игнатьева наблюдается положительная динамика. Вопрос их участия в матчах принимает лишь один человек в нашей стране — главный тренер сборной», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
Сборной России в ближайшее время предстоит провести две товарищеские встречи: с Бразилией 23 марта в Москве и с Францией 27 марта в Санкт-Петербурге.
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