Безуглов: вопрос участия в матчах Кузяева и Игнатьева решает только Черчесов

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированных игроков национальной команды.

«Камболов разминается вместе со всеми, а затем работает по индивидуальной программе. Я и медицинский штаб настроены положительно. Думаем, всё будет хорошо. У Кузяева и Игнатьева наблюдается положительная динамика. Вопрос их участия в матчах принимает лишь один человек в нашей стране — главный тренер сборной», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков

Сборной России в ближайшее время предстоит провести две товарищеские встречи: с Бразилией 23 марта в Москве и с Францией 27 марта в Санкт-Петербурге.