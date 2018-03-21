Жителей Таганского района пригласили на занятия в рамках проекта по активному долголетию

Жители Таганского района смогут принять участие в занятиях в рамках пилотного городского проекта по активному долголетию. Приглашение разместили 18 марта на официальном сайте образовательного учреждения «Школа №1468».

Все желающие старше 55 лет смогут посетить курсы по информационным технологиям в здании по адресу: Брошевский переулок, дом 21. Занятия по шахматам и гимнастике пройдут в доме 29 по Библиотечной улице.

Записаться на мероприятия можно по адресу: Земляной Вал, дом 68, строение 1. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и карту москвича.