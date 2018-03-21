В Оренбуржье стартовали отборочные этапы фестиваля «На Николаевской»

В регионе стартовали отборочные этапы XXIX Евразийского фестиваля студенческого творчества «На Николаевской-2018». Уже с 23 по 25 апреля в Оренбурге пройдет финал конкурса. Ежегодно в финальном этапе фестиваля принимают участие более 400 человек, а отборочные этапы, проходящие в муниципальных образованиях. В прошлом году конкурс посетили участники из Китайской Народной Республики.

Накануне были определены пять основных творческих направлений: музыка, хореография, театр, оригинальный жанр и журналистика.

Кроме того, сейчас в области проходят зональные этапы «Николаевской». Так для центральной зоны региона отборочный тур пройдет в п. Сакмара 28 марта, для западной зоны — в Тоцком 30 марта, для восточной зоны — в Новотроицке 3 апреля.