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В Оренбуржье стартовали отборочные этапы фестиваля «На Николаевской»
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В Оренбуржье стартовали отборочные этапы фестиваля «На Николаевской» 

ProOren 2 часа назад
В регионе стартовали отборочные этапы XXIX Евразийского фестиваля студенческого творчества «На Николаевской-2018». Уже с 23 по 25 апреля в Оренбурге пройдет финал конкурса. Ежегодно в финальном этапе фестиваля принимают участие более 400 человек, а отборочные этапы, проходящие в муниципальных образованиях. В прошлом году конкурс посетили участники из Китайской Народной Республики.
Накануне были определены пять основных творческих направлений: музыка, хореография, театр, оригинальный жанр и журналистика.
Кроме того, сейчас в области проходят зональные этапы «Николаевской». Так для центральной зоны региона отборочный тур пройдет в п. Сакмара 28 марта, для западной зоны — в Тоцком 30 марта, для восточной зоны — в Новотроицке 3 апреля.
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