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Для восточных танцев нужен животик?
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Для восточных танцев нужен животик? 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Хочу записаться на занятия по восточным танцам, однако в Интернете прочитала, что они подходят только девушкам в теле. Правда ли, что нужен небольшой животик?
— Принято считать, что идеально исполнять танец живота могут лишь жительницы Востока, причём пышных форм. Но это миф, — говорит педагог-хореограф Кристина Леванина. — В этом виде танцев работают в первую очередь мышцы. Поэтому девушкам с рельефом вместо животика зачастую бывает даже легче освоить технику. Правда в том, что в восточных танцах нет ограничений по телосложению, весу и возрасту. Каждая девушка может научиться танцевать и правильно подавать себя независимо от своих параметров. К слову, танец живота основан на движениях, естественных для женского тела. Это обеспечивает женщинам не только красоту и пластику движений, но и здоровье внутренних органов.
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