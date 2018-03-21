Для восточных танцев нужен животик?

Хочу записаться на занятия по восточным танцам, однако в Интернете прочитала, что они подходят только девушкам в теле. Правда ли, что нужен небольшой животик?

— Принято считать, что идеально исполнять танец живота могут лишь жительницы Востока, причём пышных форм. Но это миф, — говорит педагог-хореограф Кристина Леванина. — В этом виде танцев работают в первую очередь мышцы. Поэтому девушкам с рельефом вместо животика зачастую бывает даже легче освоить технику. Правда в том, что в восточных танцах нет ограничений по телосложению, весу и возрасту. Каждая девушка может научиться танцевать и правильно подавать себя независимо от своих параметров. К слову, танец живота основан на движениях, естественных для женского тела. Это обеспечивает женщинам не только красоту и пластику движений, но и здоровье внутренних органов.